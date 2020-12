Omnibus, Chiara Geloni sulla crisi dell'esecutivo: "C'è già una maggioranza per evitare il voto, quella di centrodestra"

14 dicembre 2020 a

Se il governo cade, non sarebbe automatico il ritorno alle urne. La pensa così Chiara Geloni, secondo la quale c’è già una maggioranza alternativa a quella attuale che eviterebbe il voto. "Se Matteo Renzi vuole, può appoggiare un governo Salvini con la Meloni e Berlusconi e con qualche ex grillino che oggi sta nel gruppo misto. C’è la possibilità di fare un governo di centrodestra che non porti il Paese al voto", ha detto la giornalista a Omnibus su La7.

Secondo la Geloni è necessario che le forze politiche parlino chiaramente le une con le altre: "Spero che la verifica aperta del premier serva a questo. Basta andare nelle trasmissioni a dire di non volere aprire la crisi, per poi aprirla di fatto in Parlamento". Tra l'altro, secondo lei, Italia Viva ha aperto la crisi sulla base di argomenti pretestuosi: "Quello della task force era una argomento di cui si poteva discutere tranquillamente, senza bisogno di minacciare il ritiro della delegazione: non c’era niente di scritto, nulla di deciso, la crisi è stata aperta su un’intervista del presidente del Consiglio".

