Giorgia Meloni, "Fratelli d'Italia sta andando alla grande": la consacrazione firmata "Economist"

«Fratelli d'Italia sta andando alla grande»: è il titolo di un articolo che l'Economist dedica all'ascesa di Giorgia Meloni e del suo partito che ora rischia di diventare il secondo partito del Paese spodestando il Pd. La prestigiosa rivista sostiene che, se il governo Conte dovesse cadere, le elezioni potrebbero portare a un esecutivo tutto a destra con una coalizione formata da FdI e Lega: «Il sostegno a FdI viene dal Centro e dal Sud, mentre «la base della Lega è in gran parte al Nord». Insomma una «combinazione formidabile» per il periodico. Inoltre per l'Economist «FdI è il partito che più di tutti ha beneficiato della pandemia. Da fine febbraio è salito costantemente nei sondaggi» dal 12 a oltre il 16%. Sul finale la critica a Salvini e alla sua «aspra spettacolarità» contrapponendola al linguaggio più «sobrio e pacato» della vincente Meloni.

