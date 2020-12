L'aria che tira, "Giorgia Meloni ha sbarrato la strada a Renzi per una nuova maggioranza"

15 dicembre 2020 a

Verifica di governo? No, assalto alla poltrona. Peter Gomez, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, legge la partita del rimpasto in maniera molto critica nei confronti di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, spiega il direttore del Fattoquotidiano.it, "deve uscire da questa impasse. Non è riuscito a trovare una maggioranza alternativa, Giorgia Meloni gli ha sbarrato la strada".

"Abbiamo di fronte a noi altri 5 o 6 mesi in cui dovremo continuare a dare sussidi e finanziamenti a fondo perduto per andare incontro alla terza ondata di pandemia con lockdown locali grandi e piccoli - sottolinea Gomez -. Il governo ha fatto errori? Certo, ma ha anche seguito una strada mai percorsa da nessuno in Europa. Abbiamo suddiviso il Paese in colori diversi perché l'Italia dal punto di visto economico è più debole di Francia e Germania e non avrebbe sopportato una chiusura generale come quella tedesca".

