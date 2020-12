Luca Zaia chiede la zona rossa, Veneto sotto pressione: "Se non ci pensa il governo, lo faremo noi"

16 dicembre 2020 a

Anche Luca Zaia per la linea del massimo rigore. È quanto trapela dalla riunione in corso tra governo e Regioni in corso, vertice per decidere sulle misure per Natale e l'inasprimento delle restrizioni. Secondo quanto si apprende, il governatore del Veneto avrebbe intimato: "Nel periodo delle festività servono restrizioni massime, se non le fa il governo le facciamo noi. Se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con un plateau troppo alto". Insomma, anche il Doge, nei fatti, chiede una zona rossa per tutte le feste di Natale, almeno fino all'Epifania. Una posizione condivisa dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e da quello della Salute Roberto Speranza e dai rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. Posizione che cozza con quella di Giuseppe Conte, che preferirebbe soltanto piccoli "ritocchi" all'ultimo dpcm. L'appello di Zaia arriva dopo gli ultimi pessimi dati in Veneto, dove il coronavirus negli ultimi giorni sta costantemente ritoccando il record di contagi e vittime.

