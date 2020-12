Sergio Mattarella? Alfonso Signorini gli piomba in casa: "Come vede i figli", indiscrezione sul Natale al Quirinale

18 dicembre 2020 a

Gli italiani non sanno ancora cosa potranno o non potranno fare a Natale: le misure del governo dovrebbero arrivare oggi pomeriggio. Il presidente della Repubblica, invece, come trascorrerà questa festa? Stando a quanto riporta Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Sergio Mattarella resterà al Quirinale e lì farà il pranzo della vigilia con la figlia Laura e la sua famiglia. Poi andrà a Messa nella cappella del palazzo. Vedrà gli altri figli nei giorni di festa successivi, ma non tutti insieme per non trasgredire le regole. “Il Natale ormai alle porte sarà celebrato in circostanze del tutto particolari – ha scritto il capo dello Stato in una lettera a Papa Francesco -. Pur nel disagio che esse possono comportare, tali limitazioni dischiudono un richiamo agli aspetti più autentici ed essenziali di questa festa e del suo universale messaggio di fratellanza e di pace”.

