Coronavirus, variante inglese: il governo dimentica i connazionali nel Regno Unito, nessun ponte aereo

21 dicembre 2020

Subito altro disastro di governo sulla variante inglese al coronavirus. Già, perché gli expat, i connazionali che vivono nel Regno Unito per diverse ragioni, sono rimasti bloccati oltre Manica in seguito all'ordinanza con cu Roberto Speranza ha chiuso il traffico aereo in entrata e in uscita dagli Uk. Abbiamo visto, come nota Il Tempo, immagini di file di connazionali bloccati negli aeroporti, mentre brancolavano nel buio, insomma senza sapere che cosa li aspettasse. Diverse testimonianza di persone che, una volta arrivate in aeroporto, ha trovato solo voli cancellati. Insomma, una decisione repentina, quella di chiudere gli spazi aerei, che ha penalizzato i nostri connazionali, di cui non si è tenuto conto. Il tutto mentre gli altri paesi europei stanno organizzando un piano di rimpatrio. Un caso che è diventato politico, con Matteo Salvini passato subito all'attacco: "Centinaia di italiani che vivono e lavorano a Londra e nel Regno Unito, dopo aver fatto costosi tamponi, sono stati bloccati e abbandonati mentre erano già in aeroporto, con carta d'imbarco in mano e in attesa del volo. Mentre tutti gli altri Paesi hanno dato tempo fino a mezzanotte o a questa mattina per aiutare chi stava per partire, il governo italiano se ne è fregato, senza avvisare nessuno. Ma come si fa a lavorare così?!", ha tagliato corto il leader della Lega. Impossibile dargli torto.

