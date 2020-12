Sandra Zampa contro Vincenzo De Luca: "Vaccino, com'è possibile che abbia saltato la fila? Non è la prima volta"

28 dicembre 2020 a

a

a

Vincenzo De Luca che salta la fila per ottenere il vaccino contro il coronavirus ha indignato anche Sandra Zampa. La sottosegretaria alla Salute che con il governatore campano condivide lo stesso partito, il Pd, non ci è andata per il leggero. "Come è stato possibile che abbia saltato la coda, la fila…bisogna chiederlo a lui. Come è stato possibile che lui si vaccinasse è una domanda che va posta a lui e a chi era lì presente con lui", ha esordito ad Agorà di fronte alle molteplici domande. "Di certo - e qui ha dimostrato tutta la sua contrarietà - io faccio notare che le indicazioni che il ministero ha dato erano assolutamente distanti da questo".

"Io malato oncologico. Tu come fai a guardarti allo specchio?": vaccino "rubato", Calderoli annienta Vincenzo De Luca

Le regole del dicastero erano chiare: la priorità è dei medici, degli operatori socio-sanitari e degli anziani delle Rsa. Non del presidente di Regione. E ancora ai microfoni del programma mattutino di Rai 3: "Mi limito ad osservare che De Luca certamente non ha rispettato questi criteri che erano stati indicati da noi. Devo dire però che non è la prima volta che il presidente De Luca non rispetta le indicazioni oppure ritiene che le indicazioni che vengono fornite dal Ministero e dal Governo non siano di suo gradimento".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.