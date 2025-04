Vincenzo De Luca, altro siluro al Pd: "Le forze del male non prevarranno"

Vincenzo De Luca colpisce fortissimo. Il governatore con la Bibbia in una mano e il lanciafiamme nell'altra è tornato ad attaccare il suo partito. "Avrete delle sorprese positive dal mio punto di vista - ha detto durante una delle sue celeberrime dirette social -. Visto che siamo a Pasqua, in termini evangelici, diciamo che le forze del male non prevarranno. Poi vi spiegherò... quello che voglio dire è: state tranquilli tutti, ne parleremo e il lavoro in corso andrà avanti - ha aggiunto - nessuno abbia dubbi, anche se vedo che qualcuno non ha ancora capito bene e si è agitato a vuoto prima del tempo. Ne parleremo nei prossimi giorni".

Intanto è uscita la classifica di Affaritaliani.it sul gradimento dei presidenti di Regione. Il veneto Luca Zaia conquista la vetta, con il 67,5%, dato in crescita dello 0,4% rispetto alla precedente rilevazione, secondo il sondaggio dell'istituto demoscopico Lab21. Al secondo posto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia con il 62,9% (-0,1%) e terzo Attilio Fontana, presidente della Lombardia con il 60,9% ((+0,2%). Quarti Vincenzo De Luca (Campania) e Michele De Pascale (Emilia Romagna) con il 60,4%, e quinti Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio con il 59,1%.