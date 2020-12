Coronavirus, lo strano caso del sito del ministero della Salute: "Perché la pagina sul vaccino è stata rimossa?"

29 dicembre 2020 a

Il piano di vaccinazione deciso dal governo italiano si è dimenticato di fare i conti, perché facendoli si smetterebbe di esaltare una situazione che invece non ha nulla di esaltante. Questa la tesi di Umberto Rapetto sulla notizia delle 470mila dosi di vaccino che arriveranno ogni settimana in Italia. "Se non si dimentica che servono due dosi per ogni vaccinando e che ci sono 52 settimane in un anno, ci si accorge che – con queste cifre – per completare la missione occorrono circa 220 settimane e quindi oltre quattro anni", scrive sul sito www.infosec.news.

Prima che qualcuno si affretti a dire che “arriveranno anche i vaccini delle altre aziende”, varrebbe la pena vedere “se, come, quanti e quando” questi verranno consegnati nel nostro Paese. Questo in sintesi il pensiero di Rapetto. Il quale rivela che chi cerca su Google “vaccino dosi settimana” trova "proprio la cifra delle 470mila dosi sul sito del Ministero della Salute. Chi fa clic, arriva su una pagina che non esiste più e viene indirizzato alla homepage del dicastero... Perché la pagina è stata rimossa?", è la domanda ancora senza risposta fatta da Rapetto.

