Guido Bertolaso "flop del 2020". La follia del Fatto quotidiano: "Sapete come lo premieranno?"

C'è anche Guido Bertolaso tra i flop del 2020, l'anno del Covid. La classifica, ovviamente, è del Fatto quotidiano che affida a Gianni Barbacetto il violento e velenosissimo corsivetto. La chiave della critica, per così dire, è l'ormai famosa "astronave", l'ospedale Covid alla Fiera di Milano fatto costruire dall'ex capo della Protezione civile la scorsa primavera, da consulente (gratuito) della Regione Lombardia nella lotta all'epidemia di coronavirus.

"Anziani abbandonati, morti alle stelle, Italia demolita: incompetente, chiedi scusa". Bertolaso distrugge Conte

"Il flop dell'anno - assicura il Fatto -: spesi 21 milioni, ricoverate poche decine di pazienti, curati da medici sottratti ad altri ospedali, con più d'un donatore che ha chiesto di ritirare le donazioni". E qui, l'apoteosi: "Bertolaso, ingrato, ha reagito al fallimento scaricando i suoi mandanti (cioè il presidente della Lombardia Attilio Fontana)" e "ha fatto il bis con il flop dell'altra 'astronave', a Civitanova Marche. Per premio, è stato indicato come candidato sindaco a Roma". Vedremo se Bertolaso, rimpianto da più parti visto il disastro del commissario straordinario Domenico Arcuri, sarà nel caso un flop anche per gli elettori romani.

