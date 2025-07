L'aria che tira, Ronzulli contro il giornalista del Fatto: "Siete anti-italiani"

Vivace botta e risposta a L'aria che tira, su La7, tra Licia Ronzulli e Giacomo Salvini del Fatto quotidiano. Il caso è quello di Matteo Piantedosi, il ministro degli Interni italiani a cui le autorità libiche di Bengasi, l'area controllata dal generale Haftar, hanno negato l'ingresso insieme ad altri delegati dell'Unione europea.

"Ho letto una ricostruzione strumentale e oserei dire meschina - sottolinea la senatrice di Forza Italia -. Il Fatto ieri parlava di 'ministro respinto'. Lo tovo anti-italiano, che lo facciano i giornali... Che lo faccia la sinistra, Conte, che fa la propaganda... Ma che lo facciano i giornali... Qui non è stato mandato indietro un ministro, questa non è una situazione italiana. Se proprio dobbiamo dirlo, lo schiaffo l'ha preso l'Europa, non l'Italia. Non era una delegazione gestita dall'Italia e raccontare che un ministro è stato respinto è una bugia, una falsa verità".