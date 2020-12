Sondaggio Pagnoncelli, trionfo del centrodestra alle Camere: Pd-M5s, asse obbligato per sopravvivere

31 dicembre 2020 a

a

a

La situazione politica in Italia al 31 dicembre è ancora piuttosto turbolenta. Il governo non sa che direzione prendere e gli italiani sono sempre più confusi, tra ipotesi di rimpasto, caduta dell’esecutivo e ritorno alle urne. Stando al sondaggio di Nando Pagnoncelli, ad oggi le intenzioni di voto vedono la Lega al primo posto con il 23,5% dei consensi alla Camera e il 23,8 al Senato. Dietro ci sono il Pd, con il 20% circa; il Movimento 5 Stelle, con il 16%; Fratelli d’Italia che ruota attorno al 16% e Forza Italia con il 9% circa. In fondo alla classifica Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, entrambi fermi al 3%. Se si andasse a votare, gli scenari – secondo Pagnoncelli sul Corriere della Sera - sarebbero due: il primo prevede la tripartizione del Parlamento tra centrodestra, centrosinistra e M5s; il secondo invece considera la contrapposizione tra centrodestra e una coalizione tra le quattro forze che sostengono il governo Conte 2. In entrambi i casi, gran parte dei seggi andrebbe al centrodestra. Nel secondo scenario, però, l’asse Pd-M5s riuscirebbe ad arginare il dominio del centrodestra e e a ridurre lo scarto. Pagnocelli, tuttavia, ribadisce che le incognite sono ancora molte, a partire dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e della situazione economica.

"Ecco il partito di Conte", la conferma dal big Pd: terremoto e panico a sinistra, un sondaggio da brividi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.