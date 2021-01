Roberto Maroni trasferito all'Istituto neurologico Besta di Milano dopo il malore

05 gennaio 2021 a

Roberto Maroni trasferito. L'ex governatore della Lombardia ha lasciato l'ospedale di Circolo di Varese per l'Istituto neurologico Besta di Milano. L'ex ministro si era sentito male ieri, 4 gennaio. Del malore che lo ha colto all'improvviso e che lo ha fatto cadere sbattendo la testa è ancora incerta la causa. Motivo questo per cui secondo l'Adnkronos al leghista sarebbe poi stato disposto il trasferimento nell'Irccs milanese per ulteriori accertamenti. A inviare i suoi auguri anche Matteo Salvini: "A Maroni ho fatto i miei auguri personali. Sto seguendo da lontano, con tutte le cautele del caso, la situazione", ha detto il leader del Carroccio a margine della visita all’ospedale in Fiera a Milano.

