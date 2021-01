L'aria che tira, "Mattarella ha constato l'estrema fragilità del governo". Il quirinalista Breda, campana a morto per Conte

20 gennaio 2021 a

"Anche il Quirinale constata l'estrema fragilità del governo di Giuseppe Conte". Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera e interprete più "ascoltato" del verbo di Sergio Mattarella, mette in guardia la maggioranza. In collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 spiega: "Conte potrebbe non presentarsi al Quirinale, continuando la sua navigazione con la benedizione del Parlamento. Ma sui temi urgenti non si può più perdere tempo. Mattarella in questi due anni ha spiegato un po' di cose a Conte, non dimentichiamo che ha insegnato diritto parlamentare e diritto costituzionale, è il suo pane". "Se deve fare i corsi Mattarella coi politici di oggi è inquietante", ironizza la Merlino.

Quindi Breda risponde a chi chiede un intervento del Colle. "Giorgia Meloni non può ricordare che faceva parte di un governo, il Berlusconi 4, che si ritrovò in una situazione molto simile a quella attuale, con Fini che si sfilò e Razzi e Scilipoti che fecero andare avanti il governo per un altro anno. Questo per dire che la dinamica del rapporto è tra Parlamento e governo, solo se viene meno la fiducia entra in gioco il presidente. Mattarella vuole che sia evidente la sua terzietà, perché se il governo tra 2 mesi cade...".







