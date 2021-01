Giorgia Meloni umilia Zingaretti: "Il voto un rischio da evitare?". Ecco il vero volto del Pd

25 gennaio 2021 a

Giorgia Meloni non vuole sentir ragioni e non è disposta a scendere a patti non niente o nessuno: per lei la crisi di governo si risolve solo con nuove elezioni che restituiscano al paese una rappresentanza vera e non di palazzo. Per questo motivo la leader di Fratelli d’Italia ha criticato duramente le recenti dichiarazioni di Nicola Zingaretti, che evoca il ritorno alle urne come il male assoluto: è ovvio, dato che il Pd e tutti i giallorossi uscirebbero con le ossa rotte dal voto, costretti a cedere finalmente il governo al centrodestra. “Elezioni anticipate? L’apertura della crisi ha materializzato un rischio che va evitato in tutti i modi”, ha dichiarato il segretario dei dem, che è stato attaccato dalla Meloni: “Un rischio per le vostre poltrone? Le parole di Zingaretti sull’ipotesi delle elezioni anticipate dimostrano il terrore che hanno Pd e M5s verso il voto libero dei cittadini. E si definiscono democratici?”.

