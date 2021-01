Giuseppe Conte, il Cdm prima delle dimissioni. Filtrano voci pesanti: Renzi vince, premier fatto fuori?

26 gennaio 2021 a

"Ringrazio tutti voi ministri". Giuseppe Conte annuncia le sue dimissioni nell'ultimo Consiglio dei ministri del "Conte Bis" a Palazzo Chigi. Il passo formale ora prevede che il premier salga al Colle per rassegnare le proprie dimissioni anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopodiché chissà. Molti all'interno della maggioranza fanno il tifo per un Conte ter, ma pare ci sia uno spiraglio aperto anche per Matteo Renzi, l'artefice del caos. Alla fine il leader di Italia Viva ha ottenuto quasi tutto quello che chiedeva, dalla cessione della delega ai servizi fino alle dimissioni di Conte. Adesso i "giochi si sono riaperti", fanno sapere i renziani. Che quindi non escludono una trattativa. Intanto dal governo una prima, timida, apertura a Renzi arriva dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini che - in un'intervista a Repubblica - invoca "un nuovo patto anche con Italia viva". Unica condizione, Conte come premier. Pare però - stando alle indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera - che l’idea originaria di Renzi era quella di arrivare alla conta in Senato. E dopo la bocciatura di Bonafede lanciare un governo presieduto da Luigi Di Maio. Un azzardo, certo, ma difficilmente i parlamentari del Movimento 5 Stelle avrebbero potuto dire di no al titolare della Farnesina. Resta da vedere se alla fine potrà comunque avere la meglio il rottamatore.



