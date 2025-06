Jannik Sinner, il retroscena di Cahill: "Il giorno in cui è cambiato tutto"

Ma Jannik Sinner è sempre statoforte così? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Darren Cahill. Il coach australiano ha raccontato un aneddoto clamoroso che riguarda il numero uno al mondo e Novak Djokovic, uno dei mostri sacri del tennis. "Uno dei momenti chiave è stato quando perse contro Novak un paio d’anni fa a Wimbledon in cinque set - ha spiegato -. Aveva vinto i primi due, ma poi Novak tornò indietro e prese il sopravvento. Esattamente come fa lui: si abitua alla palla, alla traiettoria, al ritmo, e poi, come sempre, non sbaglia più e vince gli ultimi tre set in maniera piuttosto netta. Ho incontrato Novak, è sempre stato fantastico in queste cose, è uno che, se gli dai una pacca sulla spalla, è sempre disponibile. Gli ho detto: ‘Ehi, ho appena iniziato a lavorare con Jannik. Dimmi solo quello che ti senti, ma posso chiederti che sensazioni avevi lì in campo?'. È stato incredibile".

Ecco la risposta di Nole: "'Buona fortuna per il lavoro con lui. Sì, colpisce benissimo la palla, ma non c’è variazione. Pochi cambi di traiettoria, nessuna altezza sopra la rete, non viene a rete, non cerca di portarmi dentro il campo. So che risponde bene, ma non è aggressivo sulla risposta. Non attacca il mio servizio'. Mi ha passato in rassegna tutto il suo gioco, l’ha analizzato a fondo. Non è che ci abbia rivelato qualcosa che non sapessimo già, erano cose che stavamo cercando di cambiare".