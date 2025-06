Ore 14, i dati: Milo Infante fa bene a Rai 2

Ha funzionato anche in prima serata la formula che Milo Infante usa per raccontare la cronaca nera su Raidue. Ore 14 Sera anche nella collocazione del prime time ha ottenuto buoni ascolti e anche la critica lo ha promosso. «Lo spin off della trasmissione pomeridiana dedicata alla cronaca nera non si snatura, anzi si arricchisce», scrive il sito specializzato in televisione Davide Maggio.

Il giornalista ha scelto di comporre il parterre chiamando gli ospiti del pomeriggio, e ha fatto centro: la psichiatra Sarah Viola, la collega Monica Leofreddi e i giornalisti Piero Colaprico e Alessia Lautone, la criminologa Roberta Bruzzone e il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Tanga. A loro, si è aggiunta, nel blocco dedicato a Garlasco, anche la giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli. La puntata andata in onda lo scorso 12 giugno ha toccato quattro argomenti caldi e di stretta attualità, come nello stile sempre tempestivo del giornalista: l’assassinio del carabiniere avvenuto la mattina stessa e le evoluzioni dei casi Pierina Paganelli per poi essere più centrati su Garlasco e Liliana Resinovich (trattato al termine della serata).