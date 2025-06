Guido Crosetto e la cena Nato, M5s-Avs al delirio: "Ci ha insultato"

"Siamo basiti dagli insulti lanciati contro di noi dal ministro della Difesa Crosetto in un'intervista pubblicata oggi sul Foglio per la nostra legittima decisione di declinare un invito a pranzo che abbiamo giudicato inopportuno": lo hanno affermato in una nota congiunta i parlamentari pentastellati Mariolina Castellone e Luciano Cantone in risposta alle dichiarazioni di Guido Crosetto, che ha bollato come "incivile" la decisione di M5s e Avs di non partecipare al pranzo con i parlamentari dell'assemblea Nato. "Il nostro rifiuto non è segno di inciviltà o mancanza di rispetto: è un nostro diritto", hanno controbattuto ancora i 5Stelle.

Gli esponenti del M5s, poi, se la sono presa col ministro anche per la sua scelta di rendere pubblica la loro decisione. "Vogliamo ricordargli che rispettare le istituzioni significa piuttosto conoscere la grammatica istituzionale da seguire, che certamente non include le dichiarazioni alla stampa o gli incontri informali extraparlamentari - hanno proseguito i parlamentari -. Per trasferire informazioni utili al nostro lavoro di parlamentari, come dice il ministro, esistono opportuni strumenti parlamentari: audizioni, informative, comunicazioni. O forse quando Crosetto parla di un confronto senza televisioni allude ad un momento in cui si possa discutere di cose di cui è meglio non parlare in pubblico? In tal caso, il nostro rifiuto a partecipare al pranzo è ancor più netto perché noi crediamo in una politica trasparente".