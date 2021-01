Maria Rosaria Rossi rivela: "Altri due senatori di Forza Italia pronti a passare con Giuseppe Conte"

27 gennaio 2021 a

Due forzisti sono pronti a entrare nel gruppo dei responsabili che si è da poco formato al Senato per supportare il premier dimissionario Giuseppe Conte. L'indiscrezione, come riporta Repubblica, è arrivata da Mariarosaria Rossi, ex fedelissima di Silvio Berlusconi. Anche lei, infatti, ha deciso di entrare nel gruppo che è stato poi denominato Europeisti-Maie-Centro democratico, formato al momento da 10 senatori. Due le componenti all'interno: il Maie e il Centro democratico di Tabacci. Tuttavia la senatrice ex Forza Italia Sandra Lonardo, che pure ha votato la fiducia al governo la settimana scorsa, ha confermato di non farne parte. "Sì, in effetti sono fuori. Non ho mai firmato", ha spiegato. E pare che alla base del rifiuto ci sia stata una lite con la senatrice Mariarosaria Rossi sul simbolo del costituendo gruppo.

Proprio la Rossi, dopo aver lasciato Forza Italia, è diventata ormai animatrice della nuova componente a Palazzo Madama assieme all'ex esponente del Movimento 5 Stelle Gregorio De Falco. Intanto nel M5s si fa sentire l'ala di Alessandro Di Battista, con la senatrice Barbara Lezzi che ha ribadito: "Matteo Renzi stia fuori o noi non ci stiamo". Sul fronte centrodestra, invece, il leader della Lega Matteo Salvini ha aperto a un governo di larghe intese, ma a una sola condizione: "Via Conte da Palazzo Chigi e poi ragioniamo. Questo diremo a Mattarella".

Sono partite, infatti, le consultazioni del Capo dello Stato. E bisognerà aspettare fino a venerdì per capire come si metterà la situazione per Giuseppe Conte e per tutti i partiti coinvolti in questa crisi di governo al buio. Nel pomeriggio, Sergio Mattarella incontrerà prima la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, alle 17, e poi alle 18 il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. In giornata, inoltre, anche i partiti si riuniranno singolarmente per capire che direzione prendere.

