Enrico Mentana, "lascia Forza Italia e va a sostenere Giuseppe Conte". La bomba sul senatore azzurro: cambia il quadro

Bomba politica della serata: Luigi Vitali lascia Forza Italia e va a sostenere Giuseppe Conte andando a confluire nei "responsabili". Enrico Mentana, direttore del TgLa7, dà l'annuncio durante lo suo "speciale" dedicato alla crisi di governo e al primo giorno delle consultazioni al Quirinale. "Cari colleghi - è la nota firmata da Vitali e indirizzata ai senatori di Forza Italia -, come doverosamente comunicato al presidente, ho preso la decisione di sostenere il professor Conte. Ho espresso sempre la mia perplessità sulla situazione attuale, è stato un onore lavorare con voi".

Vitali, dopo aver telefonato alla capogruppo azzurra in Senato Anna Maria Bernini, entra dunque nelle fila dei "contiani d'emergenza" che si stanno raggruppando a Palazzo Madama. "C'è uno smottamento nel centrodestra?", chiede Mentana, che lancia addirittura uno spazio con il super-esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio per leggere il borsino dei possibili "acquisti" nella maggioranza. E con Giovanni Toti, leader di Cambiamo che da giorni non fa mistero di essere disposto a votare un governo di salvezza nazionale ma senza Conte, il direttore va dritto al punto: "Ma al secondo giro di consultazioni, il centrodestra andrà ancora unito al Colle o vi dividerete?". Viste le posizioni distinte, soprattutto quelle di Giorgia Meloni secondo cui il voto resta l'unica opzione, la domanda non è peregrina.

