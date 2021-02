Pier Ferdinando Casini positivo al coronavirus: "La mente è lucida. Mamma ha fatto il solito dramma"

12 febbraio 2021 a

Anche Pier Ferdinando Casini positivo al coronavirus. Lo ha rivelato in diretta a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, nella puntata di oggi, venerdì 12 febbraio. "Ho scoperto di avere il Covid - ha spiegato -. Un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida", ha sottolineato. Insomma, positivo e non asintomatico, ma niente di grave o preoccupante, stando almeno alle sue parole.

E ancora, Casini ha aggiunto: "Stamattina lo ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino". Dunque, l'ex presidente della Camera ha svelato la battuta di spirito con cui ha cercato di tranquillizzare mamma: "Stai serena, l'erba cattiva non muore mai".

Un periodo difficile, insomma, per Casini. Con la salute non si scherza. Ma non solo. Secondo quanto riportato da Augusto Minzolini qualche giorno fa, Pierferdy avrebbe incassato con un pizzico di rammarico l'ascesa di Mario Draghi a Palazzo Chigi. La ragione? Per lui, la partita quirinalizia, sembra già chiusa. E Casini, al Colle più alto, in verità ci mirava. Ma per il post-Sergio Mattarella sembra già tutto scrivo: Mario Draghi.

Scriveva Minzolini: "Lunedì sera, nello studio di Tg2 post, incontri un Pierferdinando Casini che si sente sollevato, come se si fosse tolto un chiodo fisso dalla mente. Ormai che debbo fare?! sospira Draghi ci ha fregati tutti: è chiaro che punta al Quirinale. A me non resta che andare in vacanza". Questo lo sfogo attribuito a Casini. "Il tutti - riprende Minzolini - si riferisce ai tanti concorrenti del principale Gran Prix che ogni sette anni si corre nel Palazzo e Casini, che si è iscritto alla gara da tempo, sa benissimo che Mario Draghi ora più che mai è il favorito".

