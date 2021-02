Daniele Franco, fedelissimo di Draghi al ministero dell'Economia? Quando Casalino lo chiamava "pezzo di m***"

12 febbraio 2021 a

Daniele Franco è uno dei nomi più gettonati per il Ministero dell’Economia, dove dovrebbe essere piazzato un uomo di fiducia di Mario Draghi, probabilmente proveniente dalla scuola di Bankitalia. Premettendo che sbilanciarsi sui nomi è quantomai difficile, dato che neanche uno spiffero arriva dal premier incaricato, a differenza del suo predecessore Giuseppe Conte le cui veline si sprecano, quello di Franco è comunque plausibile.

Inoltre evoca retroscena piuttosto gustosi, che fanno riferimento proprio all’ex presidente del Consiglio e al suo portavoce Rocco Casalino. Era infatti proprio Franco - come ricorda Il Tempo - colui il quale frenò sulla manovra che doveva varare il reddito di cittadinanza a fine 2018, dicendo da ragioniere generale che non c’erano le risorse. In un audio divenuto celebre perché reso pubblico, Casalino chiedeva la sua testa e quella di tutti i suoi collaboratori, chiamati in maniera poco istituzionale “pezzi di m***”.

La diffusione di quell’audio aveva messo in profondo imbarazzo Palazzo Chigi e tutto il governo, con tanto di “promessa” registrata da Casalino in un messaggio su WhatsApp di una “mega vendetta” contro i tecnici del Mef qualora fosse arrivato uno stop al reddito di cittadinanza. “Tutto il 2019 ci concentreremmo a far fuori tutti questi pezzi di m*** del Mef”, esclamava il portavoce di Conte, con quest’ultimo che però aveva respinto le richieste di dimissioni provenienti da più parti.

