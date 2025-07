Rocco Casalino truffato: ecco chi finisce alla sbarra

Rocco Casalino , ex responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle e portavoce di Giuseppe Conte, è stato vittima di una truffa da parte di un’azienda edile. Casalino ha pagato in anticipo 42 mila euro per lavori di ristrutturazione, ma l’impresa ha completato solo il 40% delle opere prima di sparire. La vicenda, raccontata a Striscia la notizia, ha portato al rinvio a giudizio di due imprenditori, accusati di truffa.

Casalino ha sottolineato di aver pagato in anticipo somme consistenti, ammettendo come unico errore la fiducia malriposta. I responsabili dell’azienda hanno negato di conoscere Casalino e le altre vittime, ma la loro versione non ha convinto il tribunale di Roma, che ha deciso per il processo. La vicenda evidenzia un caso di presunta truffa ai danni di più clienti, con Casalino tra le vittime di un’azienda che avrebbe sfruttato pagamenti anticipati per poi abbandonare i cantieri. Purtroppo una truffa piuttosto comune.