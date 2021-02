Giuseppe Conte, lungo applauso dai dipendenti di Palazzo Chigi. C'entra forse l'aumento di stipendio?

13 febbraio 2021 a

Un momento emozionante quello in cui il premier uscente Giuseppe Conte ha salutato per l’ultima volta i funzionari di Palazzo Chigi, per poi abbandonare i suoi ex uffici con la compagna, Olivia Paladino. Non è sfuggito all’occhio attento di giornalisti e telecamere il lungo applauso che il cosiddetto avvocato del popolo ha ricevuto prima del suo addio. Adesso però c’è un sospetto: non è che i dipendenti della Presidenza del Consiglio hanno applaudito a Conte solo perché lui avrebbe aumentato il loro stipendio e i loro benefit?

A porsi questa domanda è stato un lettore di Dagospia. L’interrogativo, comunque, è legittimo. Basti pensare che un anno fa, il 24 gennaio 2020, si parlava per i dipendenti di Palazzo Chigi di un notevole aumento di stipendio. All'epoca l’Adnkronos scriveva che i 1.900 impiegati, dagli uscieri ai funzionari, probabilmente avrebbero ricevuto circa 270 euro in più in busta paga.

Il calcolo è molto semplice: per il personale di Chigi era previsto sia il rinnovo del Ccnl 2016-2018, con un aumento medio del 3,48%, che equivale a 125 euro in più; sia le risorse che il governo Conte aveva stanziato nella legge di bilancio. Si trattava, nell’ultimo caso, di 5 milioni di euro in più per il salario accessorio, ovvero di 145 euro mensili di aumento, a partire dal 2020. Il totale, quindi, sarebbe stato un incremento di 270 euro.

