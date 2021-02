Pd-M5s-Leu, nasce l'intergruppo parlamentare: "Iniziativa comune dopo l'esperienza del Conte bis"

16 febbraio 2021 a

C’è chi ha ancora nostalgia dell’esperienza di governo precedente. Stiamo parlando di Pd, M5s e Leu che al Senato hanno deciso di costituire un intergruppo parlamentare per non perdere del tutto l'esperienza dell’esecutivo Conte II. “Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo governo Draghi abbiamo deciso, sollecitati da senatrici e senatori dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un’iniziativa comune”, hanno annunciato i capigruppo Ettore Licheri per i grillini, Andrea Marcucci per i dem e Loredana De Petris per Liberi e Uguali.

Nasce così un intergruppo parlamentare che, “a partire dall’esperienza positiva del governo Conte II, promuova iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese, dalla emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica e alla innovazione digitale", hanno continuato i rappresentanti dei tre partiti. E ancora: “Con questo spirito, da domani saremo insieme per rilanciare e ricostruire il nostro Paese”.

Domani, infatti, a Palazzo Madama è previsto il primo voto di fiducia al governo di Mario Draghi. Prima dell’importante votazione, prevista in serata, il neo premier terrà il suo discorso programmatico nell’aula del Senato alle 10. Discorso che ripeterà giovedì alle 11 e 30 alla Camera. Stando alle prime indiscrezioni, il banchiere punterà all'unità con tre riforme principali: fisco, giustizia civile e Pubblica amministrazione.

