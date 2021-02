Matteo Salvini contro Jena e Stampa. "Se questo è giornalismo". Il corsivo che mette in difficoltà Massimo Giannini

26 febbraio 2021 a

"Ogni mattina, quando sorge il sole, Salvini si sveglia e sa che dovrà dire una cazzata". Questo il commento della Jena, alias Riccardo Barenghi, sulla Stampa di oggi venerdì 26 febbraio. Un attacco ad alzo zero contro il leader leghista in merito alla scelta di entrare nel governo Draghi. La replica di Salvini non si è fatta attendere.

Un tweet al vetriolo del numero uno del Carroccio che, in questo caso, allarga l'accusa alla testa del quotidiano torinese: "Se questo è giornalismo ... Grazie al direttore della Stampa e alla “simpatica” Jena per la gentilezza, la profondità di pensiero ed il rispetto per i suoi lettori. Bacioni".

Una polemica che è destinata a continuare visto che è stato chiamato in causa anche il direttore della Stampa, Massimo Giannini. Giornalista che spesso, come la Jena, si è trovato in contrasto con il pensiero politico di Matteo Salvini e che lo ha criticato, spesso negli ultimi tempi anche nei talk serali della tv, per il suo cambio di passo politico con l'appoggio al governo Draghi, di fatto spaccando l'alleanza con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Certo è che la rubrica quotidiana di Barenghi, ex giornalista del Manifesto, stavolta ha calcato la mano pesante nei confronti di Matteo Salvini che ha però prontamente replicato.

