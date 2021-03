Mario Draghi, sorpreso dalle dimissioni improvvise di Nicola Zingaretti: "E adesso che succede?"

05 marzo 2021 a

Le dimissioni di Nicola Zingaretti hanno sorpreso Mario Draghi. Il premier non ne sapeva nulla e non ha nascosto lo stupore quando gli è stata riferita la notizia. Si è anche informato sui possibili ricaschi politici e sulle conseguenze prossime di questa scelta. Draghi si è detto interessato e curioso nel conoscere e sapere le ricostruzioni di "chi non esclude un possibile ritorno del leader democratico al vertice del Pd. Detto questo, ufficialmente il premier non commenta l'addio del segretario del partito principale della sinistra", scrive la Stampa.

Tra Zingaretti e Draghi c'è stata solo una telefonata. Il segretario del Pd invece ha ricevuto una telefonata da Giuseppe Conte: "Ho conosciuto e apprezzato un leader solido e leale, che è riuscito a condividere, anche nei passaggi più critici, la visione del bene superiore della collettività", ha scritto l'ex premier dopo averlo sentito al telefono. Conte rende omaggio all'alleato che "forse lo ha più sostenuto nelle durissime settimane della crisi di governo, nei giorni del corpo a corpo con Matteo Renzi", sottolinea la Stampa.

Adesso con la possibilità che Conte possa diventare leader dei Cinque Stelle e non più federatore del centrosinistra, i due ex alleati potrebbero entrare in competizione anche se sempre da alleati. Conte infatti intende anche lui perseguire la strada della coalizione giallorossa. Inoltre Conte vuole coinvolgere anche le forze liberali che arrivano fino a Forza Italia. Il Movimento dovrà diventare un grande centro in funzione europeista e anti-sovranista. Anche Luigi Di Maio ha commentato con toni affettuosi l'addio di Zingaretti: "Ho lavorato con Nicola per mesi, è una persona perbene". Un endorsement che dice più di tante parole come l'alleanza tra Pd e Cinque Stelle per ora è salda, ma la politica insegna a guardare avanti. E come è accaduto tante altre volte le cose possono cambiare in un momento.

