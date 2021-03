Mezz'ora in più, Lucia Annunziata blocca Roberto Speranza: "Le ripeto la domanda", ma il ministro la elude di nuovo

07 marzo 2021 a

Roberto Speranza è stato ospite in collegamento a Mezz’ora in più, la trasmissione di Rai3 condotta da Lucia Annunziata. La quale ha ovviamente parlato con il ministro della Salute della gestione epidemiologica, tornata di grande attualità con l’avvento della terza ondata, ma anche della crisi del Pd innescata dalle dimissioni di Nicola Zingaretti. “Questo governo ha profondamente cambiato gli equilibri e le conseguenze non si possono nascondere, sono sotto gli occhi di tutti. Io mi sento pienamente dentro questo cambiamento”, ha dichiarato Speranza che però è stato interrotto subito dalla Annunziata.

“Aspetti ministro, io voglio sapere un’altra cosa, le ripeto la domanda: è possibile leggere le dimissioni di Zingaretti come disagio del Pd nel sostenere il governo presieduto da Mario Draghi?”, ha chiesto la giornalista di Rai3. “Non deve chiederlo a me, non sono nelle condizioni di interpretare il pensiero degli altri”, ha replicato Speranza che poi ha aggiunto la sua analisi politica: “Quello che vedo è che c’è un’insufficienza nel nostro campo, va capito che in questi mesi è cambiato tutto e noi non possiamo rimanere uguali. È cambiata la vita delle persone e le forze politiche sono rimaste immobili”.

Allora la soluzione per il ministro della Salute è provare a “rovesciare il tavolo”, trasformando questo momento di crisi “in una opportunità di ripartenza”. Secondo Speranza è necessario “uno scatto e rialzare le nostre bandiere. Il paradosso che vedo è che alcuni valori fondamentali del campo democratico sono attuali mai come oggi, ma i soggetti politici sono deboli e frammentati”.

