TeleMeloni? Cosa va in onda su Rai3: sinistra smentita

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (Vita da artista) Proprio in queste ore la Rai ha ufficializzato i dati di fine stagione tv e sono buoni, con Rai 1 rete più vista a livello nazionale nell’intero giorno, Rai 3 al terzo posto e Rai 2 che tiene bene. Gli attacchi però al servizio pubblico non sono cessati e riguardano soprattutto la presunta incapacità di creare nuovi prodotti e il solito abusato mantra TeleMeloni. Normale dialettica politica ma intanto qualcosa di innovativo in palinsesto c’è: questa settimana il preserale di Rai 3 ha iniziato a ospitare il format Vita da artista condotto dal giovane storico dell’arte Jacopo Veneziani che accompagna gli spettatori alla scoperta della vita di grandi artisti, delle loro abitazioni, degli studi, dei luoghi della loro creatività. Una narrazione moderna, efficace e contestualizzata con lo scopo di illuminare la vita di grandi artisti. Bella intuizione che sfrutta pure il traino di Blob: nelle prime tre puntate media sopra il 5% di share, mercoledì 900mila teste col 5.35% nell’episodio su Giacomo Leopardi. Sugli artisti c’è molto da scavare.