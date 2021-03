Dino Giarrusso a L'aria che tira, la ridicola difesa di Giuseppe Conte: "Ci metteva la faccia. E sul conteggio dei morti...", gelo in studio

09 marzo 2021 a

Dino Giarrusso come tanti altri grillini non vedono altro che Giuseppe Conte. "Mario Draghi ha mandato un video, mi ricorda un altro politico, mentre Conte rispondeva alle domande dei giornalisti", dice il pentastellato ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. "Non si può dire che altri Paesi abbiano gestito meglio la pandemia. L'Italia è stata contagiata prima di altri Paesi. Non tutti i Paesi conteggiavano i morti nello stesso modo, negli altri Paesi va peggio che da noi. Non è che l'Italia è stata la Cenerentola d'Europa, anzi hanno fatto i complimenti al governo Conte per come ha fronteggiato l'emergenza".

Poi torna a Mario Draghi: "Metterci la faccia è importante, Giuseppe Conte in passato rispondeva alle domande dei giornalisti", sottolinea Giarrusso, "Draghi invece ha mandato solo un video-messaggio, come dire 'parlo solo io'. Mi ricorda un altro politico...". Dopodiché, continua il deputato dei Cinque Stelle, "ha detto delle cose condivisibili". E conclude: "Ma vorrei sapere dove sono i vari Briatore ora, tutti quelli che si lamentavano di essere in una dittatura sanitaria".

In realtà anche Alessandro Sallusti, nel suo editoriale su Il Giornale, ha criticato Draghi che ha definito "il peggiore comunicatore nella storia dei presidenti del Consiglio". "Sguardo fisso alla telecamera come un neofita del video, traballante nella voce, ingessato nella postura, nessuna concessione alla ricerca del consenso, Draghi è stato un vero disastro nell'epoca dei social e dei clic", ha scritto il direttore.

Ma detto questo, Sallusti lo ha anche elogiato: "Mario Draghi è il primo presidente a dirci come stanno le cose e non come vorremmo - o vorrebbe lui, che è poi la stessa cosa -, che stessero. Concetto riassumibile in una frase del suo discorso che andrebbe incorniciata e imparata a memoria da qualsiasi politico: "Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile". Capito Giarrusso?

