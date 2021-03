Sondaggio Pagnoncelli, il Pd ha contro pure i suoi elettori: "Divorzio dal M5s", subito una grana per Letta

13 marzo 2021 a

Il Partito democratico deve ritrovare la sua identità e andare avanti da solo, non con il Movimento 5 Stelle. E' così che la pensano gli elettori attuali del Pd e quelli potenziali, cioè coloro che non escludono di poter votare Pd in futuro. Lo rivela il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera: un elettore dem su due (49%), come pure uno su tre dei potenziali (35%), vorrebbe che d'ora in poi la strategia del partito fosse quella di riconquistare con nuove proposte gli elettori che negli ultimi anni si sono allontanati dal Pd, col proposito di essere una forza unica e maggioritaria del centrosinistra.

Scende al 30% la percentuale degli elettori del Pd che invece vorrebbe un’alleanza stabile con M5S e Leu, i due principali alleati del governo Conte due. Gli elettori dem, insomma, hanno le idee chiare: "Il Pd ritrovi innanzitutto se stesso come forza politica coesa, in subordine viene preferito un posizionamento più di sinistra", come scrive Pagnoncelli sul Corriere. Per quanto riguarda il segretario del partito, invece, il più gradito è Enrico Letta.

Prendendo in considerazione i nomi dei cinque esponenti dem di cui si è parlato di più negli ultimi giorni, il sondaggio di Pagnoncelli ha rivelato che - tra gli elettori del Pd - Letta con il 23% prevale su Stefano Bonaccini (19%), Finocchiaro (10%), Pinotti (7%) e Orlando (5%), mentre un terzo non si esprime. Tra gli elettori potenziali, invece, Letta con il 27% prevale ancora più nettamente su Bonaccini (15%).

