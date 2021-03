Fabiana Dadone verso la delega all'antidroga? Giorgia Meloni: "Un fatto grave, vuole legalizzare la cannabis"

16 marzo 2021 a

a

a

Fabiana Dadone, ministra grillina delle Politiche giovanili, finisce nel mirino della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la Dadone potrebbe ricevere la delega governativa alle politiche antidroga. Una possibilità che, però, ha scatenato l’ira della Meloni: “Ci auguriamo che questa notizia non sia confermata e che il governo possa smentirla ufficialmente”, ha fatto sapere in una nota.

"Sono contento, mi ha ascoltato". Veleno-Brunetta su Salvini: fino a dove si spinge dall'Annunziata

La protesta della presidente di FdI si deve principalmente al fatto che in passato la ministra del M5s ha espresso delle posizioni ben precise sul tema: “Sarebbe molto grave venire a sapere che il compito di combattere l’emergenza droga e dipendenze, che anche a causa del Covid sta assumendo contorni preoccupanti, sia stato affidato ad un parlamentare e ministro grillino che su questo tema si è distinto unicamente per aver sottoscritto le proposte di legalizzazione della cannabis”, ha continuato Giorgia Meloni.

"Valentina Vezzali? E chi lo sapeva?". Frase rubata, terremoto al governo: così Draghi calpesta i suoi ministri

Ecco perché poi la leader di Fratelli d’Italia ha lanciato un appello a Lega e Forza Italia: “Confido che anche i partiti di centrodestra che siedono nel governo si facciano sentire con forza". E ancora: “Non è certo questa la discontinuità sulle politiche antidroga, totalmente ignorate da Conte, che ci saremmo aspettati da Draghi”. Il Movimento 5 Stelle, comunque, da tempo insiste sulla legalizzazione della cannabis. L'ultimo a ribadire l'importanza di un intervento di questo tipo è stato il pentastellato Giuseppe Brescia sul proprio profilo Facebook a luglio 2020: "Se non ora, quando? Se non ora che abbiamo compreso fino in fondo tutte le potenzialità di questa pianta straordinaria... Se non ora, quando?".

Tacchi a spillo e piedi sulla scrivania? La grillina Dadone, che confonde il Ministero con la sua camera da letto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.