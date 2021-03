Blitz di Nicola Morra a Cosenza, Matteo Salvini indignato: "Si dimetta da tutto, solidarietà ai medici colpiti"

22 marzo 2021 a

“Morra si dimetta, da tutto. Solidarietà ai medici colpiti”: Matteo Salvini, leader della Lega, scrive questo tweet di sdegno dopo il blitz di Nicola Morra in un centro vaccinale in Calabria. Il segretario del Carroccio ha voluto così esprimere vicinanza a tutto lo staff medico attaccato dal presidente della Commissione Antimafia. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, il senatore ex M5s si è presentato, sabato scorso, negli uffici della centrale operativa territoriale dell'azienda sanitaria di Cosenza, in contrada Serra Spiga. Lì ha puntato il dito contro i medici presenti.

"Siete degli incapaci", ha detto Morra con tono "furente" ai dottori del centro. Lo ha raccontato il direttore della struttura sanitaria Mario Marino. L'ex grillino, che si è presentato a Cosenza con la scorta, si sarebbe arrabbiato perché due suoi parenti ottuagenari non sono stati ancora chiamati per la somministrazione del vaccino. "Il senatore Morra si è presentato in ufficio e ha chiesto chi fosse il responsabile - ha spiegato il direttore Marino -. Ho cercato di tranquillizzarlo, facendolo entrare nella mia stanza, ma non c' è stato verso. Il senatore ha continuato ad aggredirmi verbalmente dicendomi che non siamo all'altezza del nostro compito".

Il presidente dell'Antimafia, in particolare, ha attaccato Marino perché nessuno rispondeva al numero verde per le prenotazioni vaccinali da giorni. Marino ha provato a spiegargli che quel numero non era più attivo e che bisognava prenotarsi utilizzando la piattaforma online, ma le sue parole sono cadute nel vuoto. Dopo aver inveito contro lo staff medico, il senatore ha sbattuto la porta ed è andato via, lasciando il direttore Marino steso su un divano con dolori al petto. Per lui si è reso necessario addirittura l'intervento di un cardiologo. "Noi lavoriamo da un anno senza sosta dalle 8 alle 20 e ci dobbiamo sentire offesi anche da chi dovrebbe tutelarci", ha detto il direttore, pronto a presentare querela contro Morra.

