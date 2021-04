Matteo Salvini, la bomba di Dagospia: "Fuori dal governo, tempi brucianti". La voce sul Papeete Bis

03 aprile 2021 a

“Fermi tutti, Matteo Salvini sta meditando davvero il Papeete 2”. L’indiscrezione che ha del clamoroso arriva da Dagospia, secondo cui il segretario della Lega starebbe valutando di già l’uscita dal governo presieduto da Mario Draghi: i tempi vengono descritti come brucianti, dato che ad agosto inizia il semestre bianco di Mattarella. A far meditare l’ex ministro dell’Interno sarebbero anche i sondaggi e la posizione dell’alleata Giorgia Meloni: Fdi sta guadagnano punti essendo l’unica forza all’opposizione dell’esecutivo.

A giudicare dalle cifre delle ultime rilevazioni, l’atteggiamento più conciliante della Lega nei confronti dell’Unione Europea e soprattutto di Mario Draghi non sta pagando più di tanto: inoltre secondo Dagospia il segretario si aspettava forse di riuscire ad incidere di più all’interno di questo governo, che invece soprattutto sul tema di chiusure-riaperture mostra una certa continuità con quello precedente. “A questo punto o ottiene un risultato eclatante in chiave economica per le partite Iva della Lega Nord dissestate dalla pandemia o ritorna all’opposizione”, è l’analisi del sito di Roberto D’Agostino.

“Un eventuale abbandono del governo Draghi - si legge in coda - creerebbe un pesante problema per Mattarella: crisi, sostituzione dei ministri, fuga di parlamentari di Fi verso il Carroccio e quindi indebolimento della nuova compagine governativa. Per non parlare dell’immagine dell’Italia a livello europeo - è la chiosa di Dagospia - con una vaccinazione che stenta a raggiungere l’immunità di gregge entro l’anno”.

