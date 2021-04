Giorgia Meloni a Porta a porta gela Mario Draghi: "Non ci vuole molto a capire che serve prima vaccinare gli anziani"

09 aprile 2021 a

Giorgia Meloni non è una che le manda a dire e ospite di Bruno Vespa a Porta a porta smonta il premier Mario Draghi: "Ringrazio il presidente Draghi, ma oggi dice una cosa banale”, attacca riferendosi alle parole del presidente del Consiglio sull’andamento del piano vaccinale durante la conferenza stampa. ”Quante volte mi ha sentito dire che la priorità era mettere in sicurezza gli anziani? Non ci voleva molto a capire che leggendo banalmente i dati sui morti di Covid che il vero problema non erano le chiusure indiscriminate", commenta la leader di Fratelli d'Italia, "ma consentire a chi era più a rischio di avere corsie preferenziali su tutto, anche sul vaccino. 'Smettiamola di vaccinare i giovani', ha stigmatizzato Draghi, ovvero, 'partiamo dagli anziani'".

Quindi la Meloni, mentre in studio da Vespa cala il gelo, prosegue nel suo ragionamento: "E perché lo dice? Perché l’82 per cento di morti da Covid ha più di 60 anni. Quindi, non ci vuole molto a capire che gli anziani sono la nostra priorità”. Peraltro, è esattamente un anno che Fratelli d’Italia di parla della necessità di vaccinare con priorità gli anziani e ora, dopo un anno, è arrivato Draghi.

Di più. La presidente di Fdi pone anche un'altra questione, "E’ un anno che poniamo questo tema e lavoriamo su questo e la nostra posizione è stata considerata ininfluente". Fratelli d’Italia si è battuta e si batte ancora per le riaperture graduali, in sicurezza. La vicinanza alle categorie maggiormente colpite dalla crisi economica seguita alla pandemia è stata costante: "Sono favorevole a riaprire le attività anche domani– risponde a Vespa- . Molte di quelle chiuse, in realtà", possono "garantire i protocolli necessari a stare in sicurezza. La mensa di Montecitorio, ad esempio, è aperta e non mi risulta un cluster in Parlamento".

