Roberto Speranza, mozione di sfiducia FdI: "Vediamo chi vorrà tenerlo lì". La mossa della Meloni inguaia Salvini

15 aprile 2021 a

Fratelli d'Italia presenterà una mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. Lo ha annunciato la leader del partito Giorgia Meloni su Facebook: "FdI denuncia da tempo l'incompetenza e l'inadeguatezza di Roberto Speranza nel ricoprire l'importante e delicato incarico di Ministro della Salute, soprattutto in questo momento storico: dalla gestione fallimentare e disastrosa della pandemia alle imprese stremate a causa delle chiusure insensate e continue. FdI presenterà una mozione di sfiducia nei suoi confronti e vediamo chi si assumerà la responsabilità di tenerlo ancora al suo posto. Non è più tempo di Speranza, ma di coraggio".

E' da tempo ormai che il partito di Giorgia Meloni critica l'operato di Speranza, ecco perché la notizia non è del tutto inaspettata. Adesso FdI invita tutto il centrodestra a votarla. "È del tutto inutile far trapelare voci di dissenso all'interno di qualche partito che sostiene il Governo Draghi sull'operato del Ministro Speranza. C'è un solo modo, se si vuole, per costringerlo a lasciare l'incarico di Ministro della Salute: sottoscrivere la mozione di sfiducia nei suoi confronti che Fratelli d'Italia ha predisposto ed esprimere su di essa un voto favorevole. Diversamente è solo ‘ammuina', ma nulla di più", ha fatto sapere in una nota il vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti.

La Lega di Matteo Salvini, che ha sempre attaccato il ministro della Salute in questi mesi, adesso si trova nel mezzo: o vota la mozione di sfiducia schierandosi dalla parte della Meloni e sconvolgendo gli equilibri interni alla maggioranza di governo oppure non vota la mozione. In quest'ultimo caso preserverebbe la stabilità di governo, ma la Meloni e FdI avrebbero occasione di colpirlo al fianco, che resterebbe scoperto.

