Sondaggio Tecnè, Giorgia Meloni spaventa Mario Draghi: quanto ha perso il premier in una settimana

17 aprile 2021 a

a

a

Il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire certifica che il consenso di Mario Draghi è in forte calo. Naturale che sia così, dato che all’inizio di ogni governo il presidente del Consiglio riscontra spesso e volentieri un alto gradimento: quello dell’ex numero uno della Bce aveva toccato addirittura il 61 per cento, mentre al 16 aprile risulta calato al 53. Molto, se si considera che nell’ultima settimana Draghi ha perso ben tre punti: più o meno gli stessi persi anche dall’esecutivo nella sua interezza.

"Scioccante". Salvini rinviato a giudizio, Meloni su tutte le furie: cosa non torna nel caso Open Arms

Tra i leader politici aumenta, invece, il consenso di Giorgia Meloni, data in crescita anche questa settimana: la fiducia nei suoi confronti è salita al 40,5 per cento, ovvero alla percentuale più alta dopo Draghi. Alle spalle della leader di Fratelli d’Italia c’è Giuseppe Conte, che ha recuperato uno 0,4 ed è risalito al 36,6 per cento: non è però detto che rimanga così alto quando sarà ufficialmente il nuovo capo del Movimento 5 Stelle, o di quello che ne rimane. Fuori dal podio c’è Matteo Salvini, che secondo il sondaggio di Tecnè ha perso uno 0,2, attestandosi al 32,8 per cento.

"Chi c'è dietro la sfiducia della Meloni". Assalto a Speranza, ora è tutto chiaro: Fuori il nome, "mago della tattica"

Aumenta invece la fiducia nei confronti di Enrico Letta, che da nuovo segretario del Pd ha portato a casa un 29,1 per cento (+0,4) questa settimana. Di poco alle sue spalle si trova Silvio Berlusconi, rilevato al 27,8 per cento, mentre più staccato c’è Roberto Speranza che ha perso mezzo punto ed è sceso al 22,3 per cento.

Video su questo argomento "Riaperture e soldi alle imprese? Fuori dal governo...". Salvini punge la Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.