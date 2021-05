Alessandro Di Battista, il colpo mortale di Casaleggio: M5s cacciato, cosa compare su Rousseau

04 maggio 2021 a

Dopo il divorzio dal Movimento Cinque Stelle, l'Associazione Rousseau ha radicalmente cambiato il il blog delle Stelle. Il sito, che era l'agorà pubblica del M5S si è trasformato: via il giallo, colore dei pentastellati, si passa al rosso della piattaforma. Ma soprattutto a cambiare è la mission. "Il blog delle Stelle è il blog ufficiale del Movimento 5 Stelle. È gestito dall'Associazione Rousseau, con l'obiettivo di dar vita a uno spazio di informazione e di confronto tra attivisti ed eletti del Movimento 5 Stelle a tutti i livelli", si leggeva fino a qualche giorno fa. Ora invece il messaggio è: "Il blog delle Stelle è il blog ufficiale della piattaforma di democrazia diretta e partecipata Rousseau".

Ma attenzione. Perché oltre ad essere stati rimossi tutti i rifermenti al M5s e tutti i contributi firmati dagli eletti pentastellati, riporta il Corriere della Sera, è apparso il primo post della nuova era. Che è un chiaro messaggio politico, una presa di distanza dai Cinque Stelle. L'autore, infatti, è Alessandro Di Battista. L'ex grillino ricorda nell'articolo la figura di Gianroberto Casaleggio: "Ho buona memoria e senso di riconoscenza", si legge.

Una vera e propria presa di posizione contro Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Parole che hanno creato non pochi malumori all'interno del Movimento. I commenti hanno preso di mira soprattutto Davide Casaleggio: "Questa è l'ennesima scorrettezza", sbottano alcuni. Sembra che nel M5s ci sia molta attesa per la sentenza del tribunale di Cagliari sul caso Cuccu: se i giudici dovessero confermare che Vito Crimi non è il legale rappresentante dei pentastellati, perché il suo mandato è scaduto, potrebbe esserci la votazione del comitato direttivo. Per questa ragione alcuni big si sono attivati per decidere il da farsi in caso di elezione.

