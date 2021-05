Pedofilia, Simona Bladassarre della Lega: "Il bacio di Biancaneve? La pedofilia non è una favola. Fatti concreti"

05 maggio 2021 a

"Mentre qualcuno mette in discussione il "bacio del principe a Biancaneve", io dico magari ce ne fossero stati di baci così, invece di violenze e soprusi sui minori. La pedofilia non è una favola, ma una drammatica realtà, che qualcuno addirittura pensa di normalizzare chiamandola “amore intergenerazionale”. I numeri denunciati dal dossier di Telefono Azzurro sono allarmanti: in Europa quasi 18 milioni di bambini sono vittime di abusi sessuali. Ogni 7 minuti una pagina web mostra immagini di bambini violentati. E anche in Italia la situazione è grave: nel 2018 i casi di abuso sessuale in cui il presunto responsabile è un adulto estraneo al bambino, sono il 15,9%. La giornata nazionale contro la pedofilia ci deve ricordare un dramma che non può essere sottovalutato. E la politica deve stare vicina alle famiglie. I social, inoltre, sono diventati un luogo di adescamento di bambini indifesi. Come politico, medico e madre, sono preoccupata. Oltre alle parole ci vogliono fatti: leggi più severe e controlli on line più efficaci. Queste le parole di Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio.

