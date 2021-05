Mario Draghi, sondaggio-Noto: "Al Quirinale? No, dove vogliono vederlo gli italiani", un grosso problema

22 maggio 2021 a

Quasi un italiano su due preferirebbe che Mario Draghi rimanesse a Palazzo Chigi fino al termine della legislatura e quindi che non salisse al Quirinale in qualità di successore di Sergio Mattarella. È quanto emerge dal sondaggio condotto da Antonio Noto, che nell’edizione odierna de Il Giorno ha commentato le cifre e le volontà espresse dagli intervistati. Dopo che l’attuale capo dello Stato si è defilato pubblicamente, dichiarando di non avere alcuna intenzione di concedere il bis, è partito il toto-presidente.

L’elezione è prevista a febbraio 2022 e quindi a breve si entrerà nel semestre bianco, con conseguente inizio di manovre politiche. Matteo Salvini si è già portato avanti facendo subito il nome di Mario Draghi: l’intenzione del segretario leghista è di mandare l’attuale premier al Quirinale e avere quindi via libera per salire a Palazzo Chigi tramite le elezioni. Stando però al sondaggio condotto da Noto, gli italiani hanno idee diverse: il per 45 per cento Draghi sta mantenendo le promesse, mentre per un 10 per cento addirittura si sta comportando oltre le aspettative. Di conseguenza il 46% degli intervistati vorrebbero che rimangesse presidente del Consiglio fino al termine naturale della legislatura.

Chi esprime questa volontà appartiene soprattutto a Pd e Forza Italia, i cui elettori indicano Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023 rispettivamente al 66 ed al 65 per cento. Il 44% dei leghisti intervistati lo preferirebbe invece al Quirinale, proprio per vedere realizzato il progetto di Salvini. Se invece Draghi dovesse continuare a fare il premier, per il Colle il nome preferito è quello di Marta Cartabia.

