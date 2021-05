Silvio Berlusconi, Forza Italia a doppia cifra a Roma: il sondaggio. Quello che Salvini e Meloni ignoravano

23 maggio 2021 a

a

a

“Forza Italia di Roma Capitale è lusingata dal sondaggio che attribuisce al nostro partito il 9,5 per cento dei consensi”: il senatore azzurro Maurizio Gasparri esprime soddisfazione per la crescita della creatura di Silvio Berlusconi. “E’ innegabile che lo sforzo che abbiamo prodotto a Roma in questi mesi ha riproposto il protagonismo del nostro partito nella Capitale”, ha continuato il senatore nella nota riportata dal Tempo.

"Chi vogliono cacciare gli elettori del Pd". Immigrazione, sondaggio-terremoto: perché Letta rischia di andare a casa

I sondaggi inoltre arrivano in un momento cruciale, visto che a breve Roma sceglierà il suo nuovo sindaco. Al momento in lizza ci sono il primo ministro uscente Virginia Raggi, Roberto Gualtieri per il Pd e Carlo Calenda per Azione. Gasparri, però, fa sapere che l’obiettivo del partito è ambizioso: “Il nostro impegno è di arrivare a una percentuale a due cifre dimostrando che questo sondaggio dice la verità. In ogni caso senza Forza Italia, né a Roma né nelle altre grandi città né nelle future competizioni politiche, il centrodestra potrebbe affermarsi”.

"Fini, Alfano e adesso loro". Sallusti, profezia tombale: chi molla Berlusconi è destinato a finire male

Gasparri, poi, ha ringraziato tutti coloro che lo stanno sostenendo nel suo impegno di commissario di Forza Italia a Roma, oltre che di responsabile nazionale degli Enti locali. “I numeri che registriamo dimostrano che lo sforzo sul territorio viene premiato come capita a tutte le iniziative serie, solide e concrete”, ha dichiarato infine l'azzurro. Stando a queste cifre, il partito del Cavaliere potrebbe avere un ruolo centrale nella scelta del candidato del centrodestra alle elezioni amministrative del prossimo autunno nella Capitale.

Chi sono i forzisti agli ordini di Brugnaro. Ci mancava solo un altro partito: nomi e cognomi, verso la "fusione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.