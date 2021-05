Rita Dalla Chiesa, la suggestione del centrodestra per Roma: ecco tutti i nomi sul tappeto

25 maggio 2021 a

a

a

“Il centrodestra correrà unito in tutte le città che andranno al voto: sul tavolo ci sono molti profili, alcuni inediti che si sono fatti avanti recentemente”. È quanto si legge in una nota rilasciata dai leader al termine del vertice sui candidati a sindaco da presentare sia a Roma che a Milano, e non solo. Se in un primo momento dalla riunione era filtrata la notizia di un “principio di accordo” sui nomi di Enrico Michetti per la capitale e di Annarosa Racca per il capoluogo lombardo, in realtà il centrodestra ha deciso di prendersi qualche giorno di tempo e di riaggiornarsi tra una settimana.

Video su questo argomento "Centrodestra unito per le amministrative". Salvini fiducioso lancia la sfida a Pd e M5s

Al tavolo dovrà essere portata la rosa di nomi definitiva e soprattutto i sondaggi che dimostrino la forza e l’appeal elettorale dei prescelti. E a proposito di nomi, ne sono stati proposti da Vittorio Sgarbi anche alcuni dal peso mediatico importante: si tratta di Rita Dalla Chiesa e Paolo Del Debbio per Milano. Per il momento, però, si tratta soltanto di ipotesi: i dovuti approfondimenti, anche con i diretti interessati prima ancora che con i sondaggi sulle intenzioni di voto, verranno condotti in settimana. Nel frattempo il centrodestra ci ha tenuto a sottolineare che il vertice si è condotto in un clima di “grande collaborazione”.

Michetti e Racca per Roma e Milano? “Emersi nuovi nomi”: partita ancora aperta nel centrodestra, quando si chiude

Anche perché è stato appositamente evitato il tema più spinoso, quello della presidenza del Copasir che andrebbe affidata a Fratelli d’Italia, in quanto unico partito di opposizione al governo presieduto da Mario Draghi e sostenuto anche da Lega e Forza Italia. Proprio Giogia Meloni ha dichiarato di voler chiudere la partita-amministrative la prossima settimana, mentre Matteo Salvini ha fatto sapere di essere in attesa di alcune risposte da possibili candidati.

Michetti e Racca per Roma e Milano, compromesso nel centrodestra: candidati a sorpresa, ecco chi sono

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.