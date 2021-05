Giorgia Meloni, il sondaggio Ipsos: "Fratelli d'Italia tallona la Lega". Il confronto sui numeri

28 maggio 2021 a

Giorgia Meloni ha fatto partire da tempo l'operazione sorpasso, nei confronti della Lega. FdI, secondo l'ultima rilevazione Ipsos per il Corriere, è ormai a un passo dalla Lega: 18,9%, con Matteo Salvini sopra di appena due punti. Nel marzo 2020 il rapporto era di 13,3% a 31,1%. La crescita di FdI è stata lenta e inesorabile, stando sempre all'opposizione e la Lega ha avuto un continuo calo anche prima di entrare nel governo Draghi.

Sempre secondo Ipsos, l'ultimo sondaggio fotografa il distacco più ampio nel gradimento dei leader tra Meloni (37) e Salvini (30). Il sorpasso, inoltre, sta avvenendo anche sui social. DeRev, società di strategia digitale e comunicazione, ha analizzato per il Corriere i profili Facebook e Instagram di Meloni e Salvini, focalizzando l'attenzione tra il 19 febbraio e il 18 maggio scorsi, cioè da quando Draghi è premier. Su Fb Meloni ha conquistato quasi 72 mila nuovi follower, mentre Salvini 34 mila. Il segretario leghista rimane saldamente in testa con 4,5 milioni di fan, mentre la presidente di FdI è 1,8 milioni. Ma l'engagement, ovvero la capacità di mobilitare e creare discussione: in media l'11% (con picco del 24%) per la leader di Fdi contro il 6,6% (con picco del 14%) del leader della Lega.

Su Instagram Salvini è al comando con 2,3 milioni di follower, mentre Meloni ne ha 940 mila. Ma da febbraio a oggi, la leader di FdI ha registrato un engagement medio dell'11% (contro 9,4%), conquistato 33 mila fan in più, mentre il leghista ne ha persi 4.600 circa. A guidare la macchina di Meloni c'è Tommaso Longobardi, 30 anni, con FdI da 5: "Ho iniziato questo mestiere al fianco di Gianroberto Casaleggio - racconta -. La mia strategia? Raccontare coerenza e lato umano di Giorgia. Se lei dovesse diventare premier? Il suo registro comunicativo dovrebbe diventare più inclusivo", spiega Longobardi.

