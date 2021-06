Sondaggio, la Federazione piace agli elettori: Salvini e Berlusconi col turbo, le cifre dell'ultima rilevazione

11 giugno 2021 a

Cresce la Lega (più 0,3) e fa un balzo in avanti la fiducia in Matteo Salvini: più 3%, passando dal 33 al 36% in una settimana. Sono alcuni dei dati emersi dal sondaggio EMG Different commissionato dalla trasmissione di Rai 3, Agorà, e diffuso questa mattina, 11 giugno. Più in generale, dal 3 giugno al 10 giugno, oltre alla Lega nel centrodestra cresce solo Forza Italia (più 0,2, passando dal 6,8 al 7). La Lega resta saldamente primo partito al 21,5%, Fratelli d’Italia è al 18,6 (-0,5), il Pd è al 17,8 (-0,2), il Movimento 5 Stelle è al 17,1 (-0,3%).

Il dato politico da sottolineare è che la notizia della federazione, proposta da Salvini e ben vista da Berlusconi, tra Lega e Forza Italia sembra piacere all'elettorato di centrodestra. Infatti gli unici due partiti che crescono, secondo questo sondaggio, questa settimana sono proprio quello del Carroccio e gli azzurri. Segnale che la proposta intriga e non poco e che l'unione fa la forza. E ancora, si segnala il lieve calo (-0.5%) di Fratelli d'Italia. Insomma il partito di Giorgia Meloni, per la prima volta dopo mesi di continua ascesa, lascia sul tappeto qualche decimale.

Il sondaggio è stato presentato nella puntata di oggi di Agorà. Tra gli ospiti di Luisella Costamagna Carlo Calenda, leader di Azione ed europarlamentare, Stefano Candiani, Lega, Antonio Decaro, presidente nazionale Anci e sindaco di Bari – Pd, Andrea Delmastro, Fratelli d’Italia, Loredana De Petris, capogruppo Leu al Senato – presidente del gruppo Misto, Paola Tommasi, Libero, Fabio Martini, La Stampa, Antonello Caporale, Il Fatto Quotidiano, Fabrizio Masia, sondaggista, Fabrizio Pregliasco, virologo e membro Cts Regione Lombardia e Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi.

