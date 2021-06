Mario Draghi, "plebiscito bulgaro". Sondaggio, numeri senza precedenti: ecco la fiducia nel premier

14 giugno 2021 a

Un plebiscito bulgaro per Mario Draghi. Stando all'ultimo sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, il premier vola nel gradimento personale. In ventuno giorni, dal 20 maggio al 10 giugno, è passato da un indice di 61,3%, comunque notevole, a quello straordinario del 70,8%, roba da "luna di miele politica" o giù di lì.

A conferma dell'ottimo momento di Palazzo Chigi, anche il fatto che l'esecutivo nel suo complesso sia aumento di pari pass, dal 60,2% al 68,8 per cento. "Risultati - sottolinea Pagnoncelli - che beneficiano della forte accelerazione data alla campagna vaccinale e delle riaperture che hanno creato, almeno in buona parte, le condizioni per un ritorno alla normalità". Insomma, buona parte di quell'indice di gradimento alle stelle sarebbe da attribuire anche al commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Il confronto tra chi rivestiva le omologhe cariche fino a febbraio, vale a dire l'ex premier Giuseppe Conte e il commissario Domenico Arcuri, risulta dunque oggi ancora più impietoso.

Draghi sembra dunque avere il pallino politico e mediatico, un uomo in totale controllo non solo dell sua maggioranza, ma pure dell'opposizione. Ed è indicativo un altro dato nella rilevazione Ipsos: il fatto che a fronte di un premier sempre più granitico ci sia una situazione tra i partiti mai così frammentata, quasi impronosticabile. Al primo posto c'è a sorpresa il Pd (al 20,8%), al secondo Fratelli d'Italia (al 20,5%) e al terzo la Lega (20,1%), con Matteo Salvini che nel giro di sette giorni subisce dunque un doppio sorpasso. Altro dato "impazzito": Forza Italia al 9,2% sale ai massimi da dicembre a oggi. Salvini è al governo e perde, Berlusconi pure ma guadagna. E la Meloni, unica all'opposizione, può ragionevolmente aspirare a diventare il primo partito d'Italia.

