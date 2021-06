Beppe Grillo contro Giuseppe Conte? Retroscena: Nina Monti, la ragazza per cui nasce la guerriglia

26 giugno 2021 a

Il litigio tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo? Tutta colpa di una donna. Il fondatore, nonché garante del Movimento 5 Stelle ha infatti preteso e ottenuto, come capo della comunicazione, Nina Monti, collaboratrice e organizzatrice di fiducia del suo nuovo blog. Una figura - ricorda La Stampa - che è andata a prendere il posto di Rocco Casalino, storico portavoce dell'ex premier. Questa dunque la miccia che ha fatto scattare il botta e risposta a distanza. Da una parte infatti Conte che vorrebbe ridimensionare il ruolo del garante, dall'altra Grillo che non è intenzionato a fare neppure un passo indietro. Una situazione che non sembra poter essere risanata, tanto che indiscrezioni vedono già l'ex presidente del Consiglio intenzionato a lasciare e rinunciare alla leadership. Obiettivo? Un suo partito personale.

In mezzo, per evitare il peggio a un Movimento già di suo allo sbando, ci sono Luigi Di Maio e Roberto Fico che mediando per arrivare a una composizione, ma neanche Fico (Di Maio è scontato) è sceso in campo in pubblica difesa di Conte. Più palese invece l'irritazione del ministro degli Esteri che ha annullato la sua partecipazione a un seminario web che era inizialmente previsto con l'ex premier sull'economia circolare. Dalla parte di Grillo e di Di Maio ci si mette anche Davide Casaleggio: "Penso che tra Grillo e Conte ci siano visioni diverse del Movimento che stanno emergendo". Insomma, un modo come un altro per bocciare l'idea di Conte leader.

Intanto c'è chi come Paolo Becchi è convinto che questo difficile matrimonio alla fine si farà: in campo il potere che Grillo vorrebbe riprendersi dopo la vicenda del figlio Ciro, accusato di aver stuprato una 19enne assieme ad altri 3 amici.

