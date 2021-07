Giuseppe Conte ed Enrico Letta, il patto "segreto" per Roma e lo sfregio a Virginia Raggi

21 luglio 2021 a

a

a

Giuseppe Conte ed Enrico Letta avrebbero stretto un patto non scritto per aiutarsi a vicenda. Ai danni dell'attuale sindaca di Roma, la grillina Virginia Raggi. Stando a un retroscena del Giornale, infatti, l'ex premier ambirebbe al seggio occupato adesso da Roberto Gualtieri nella Capitale, lo storico Roma 1, da sempre roccaforte del Pd. Ecco perché al leader in pectore del M5s converrebbe che venisse eletto a sindaco proprio il suo ex ministro dell'Economia. Così, il seggio rimarrebbe vuoto e le porte per Conte si spalancherebbero.

Video su questo argomento "Non siamo manettari ma...". Conte sulla giustizia: quel limite "che non possiamo oltrepassare"

Cosa c'entra Letta in tutto questo? Anche il segretario dem, come riporta il quotidiano di Augusto Minzolini, è alle prese con le elezioni suppletive nel collegio di Siena-Arezzo. E lì necessita di tutto l’appoggio possibile, pure da parte dei grillini, in modo da prevenire eventuali sorprese renziane. Ecco perché si sarebbe arrivati a delineare una strategia che vede proprio la corsa al Campidoglio come uno dei passaggi chiave della futura alleanza tra Pd e Movimento. Senza dimenticare che per il leader dei dem la partita del sindaco di Roma rischia di essere decisiva anche per la tenuta della sua segreteria.

"Perplesso sulla Cartabia". Tam tam di voci su Mattarella, il Quirinale irritato sistema Cinque Stelle e Conte

Conte, inoltre, avrebbe sempre avuto un rapporto fatto di alti e bassi con la Raggi. E così i due ex premier si sarebbero messi d'accordo per una convergenza del M5s su Gualtieri. Anche se non subito. Bisognerà vedere, però, con quanta frequenza Conte si farà vedere accanto alla sindaca uscente in questi ultimi mesi di campagna elettorale prima delle elezioni del prossimo autunno. Secondo un big del Pd, di cui dà conto il Giornale, l'avvocato inizierà a camminare accanto a Gualtieri già prima del ballottaggio. Che, ovviamente, sarà il momento in cui formalizzerà pubblicamente l’appoggio del M5s al suo ex ministro.

Video su questo argomento "Dicono che il M5s sia manettaro, ma...". Giuseppe Conte lo ha detto davvero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.