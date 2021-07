Giorgia Meloni e il vaccino: "Lo faccio ma senza foto". La sua feroce risposta a Enrico Letta

26 luglio 2021 a

La replica alla sinistra di Enrico Letta arriva direttamente da Giorgia Meloni. È stato lui ad aprire la mattinata di lunedì 26 luglio con l'appello a candidati e leader politici affinché si vaccinino. Alla base quello che il segretario del Partito democratico ha più volte definito "un buon esempio". Non è da meno la leader di Fratelli d'Italia che mette le mani avanti premettendo che "mi vaccino, ma non credo che mi farò la foto e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale". La Meloni, ospite di Morning News su Canale 5, annuncia che "i politici danno il buon esempio non mettendo le foto ma risolvendo il problemi. Servono informazioni chiare".

Una frecciata che sembra tirare in mezzo anche l'alleato Matteo Salvini. Il leader della Lega, rimanendo coerente con quanto detto precedente, non ha pubblicato lo scatto del momento della somministrazione della dose contro il Covid. Vaccinato, Salvini ha però diffuso una foto che mostra sul tavolo il Green pass. Insomma, un messaggio nascosto ma non troppo. E ancora, prosegue la Meloni: "Se si mette il Green pass per i comuni mortali non vedo perché non farlo per entrare al ristorante di Montecitorio".

Il riferimento è alla polemica che in questi giorni vede protagonisti i politici: alcuni a favore e altri contrari al Green pass obbligatorio anche in Aula. Da qui la considerazione della numero uno di FdI: "Se il Green pass funziona, se è la via per non contagiarsi, allora perché non aprire palestre e discoteche? Mi sembra - continua la Meloni - che si faccia la scelta più facile: si devastano interi settori. Il Green pass farà male al nostro turismo. Non esiste all'estero e appena ne abbiamo parlato - conclude - abbiamo distrutto la stagione turistica".

