Alessandro Di Battista, il "vaffa" a Giuseppe Conte: "Candidato? Mai nel M5s fino a che sostiene questo governo indecoroso"

Alessandro Di Battista, intervistato da Luca Sappino a In Onda, su La7, nella puntata del 12 agosto, manda un durissimo messaggio a Giuseppe Conte. "Mai mi sarei aspettato di vedere il Movimento 5 stelle sostenere un governo mostre, un'accozzaglia, io lo chiamo assembramento". Con l'ex premier Conte, ammette, "ci scriviamo abbastanza regolarmente, ma non gli dico sempre di lasciare il governo, sarei uno stalker però gliela butto là. Spero si renderà conto che uscire dalla maggioranza sarebbe l'opzione migliore anche per lui. In quel caso tornerei nel Movimento, poi vediamo il programma".

Per quanto riguarda la sua candidatura alle elezioni suppletive a Roma, come si mormora in questi giorni, dice Dibba, "Conte sa che finché sostengono questo governo io resto dall'altra parte della barricata. Inutile insistere, non rientro nel Movimento 5 stelle fino a quando sosterrà questo governo indecoroso".

Poi, sugli alleati di governo, osserva: "All'interno del Partito democratico c'è una parte sana. Mi interessano i temi fondamentalmente. Io sono intransigente su certi valori e tanti nel Movimento, non Giuseppe Conte, sono contenti che io stia fuori dal M5s". Chi? Luigi Di Maio? Patuanelli? Di Battista non vuole fare nomi. "Mah... Tanti pensano che la carriera politica sia più importante della battaglia ideale".

